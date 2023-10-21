В Новосибирске подростки оказались в реанимации после курения вейпа в школе

В Новосибирске двух учеников экстренно госпитализировали после курения электронной сигареты в школьном туалете. У подростков диагностировали «отравление неизвестным веществом».

По данным издания NGS.ru, одному из пострадавших школьников 15 лет, второму — 12. Оба из благополучных семей, на учете не состояли и хлопот преподавателям не доставляли.

В настоящее время один из ребят находится в токсикологическом отделении, а второго поместили в реанимацию. Сейчас их состояние стабилизировалось.

В ГУ МВД по Новосибирской области начали проверку по факту произошедшего. Будут установлены все обстоятельства инцидента.

Ранее мы писали, что жительница Москвы решила припугнуть курящую электронные сигареты 15-летнюю дочь. Она позвонила в полицию и придумала историю с изнасилованием школьницы. В итоге, отучить девочку от вредной привычки матери не удалось. В отношении женщины будет проведена проверка за ложный вызов.