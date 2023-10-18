Москвичка придумала историю с изнасилованием, чтобы полиция помогла отучить ее дочь от электронных сигарет
Москвичка заявила о насилии и вызвала полицейских, чтобы припугнуть курящую дочь.
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В Москве женщина решила припугнуть курящую электронные сигареты дочь. Она позвонила в полицию и придумала историю с изнасилованием 15-летней девочки.
Подробности приводит Telegram-канал Baza.
Москвичка решила бороться с курением дочери своеобразным способом: она соврала, что девочку домогался в подъезде неизвестный парень. Придуманную историю женщина рассказала дежурному, позвонив по номеру 02.
Когда полицейские приехали в квартиру, женщина призналась, что выдумала историю. Ей не нравилось пристрастие дочери, а повлиять на нее не получалось. Поэтому мать припугнула девочку полицией.
В отношении женщины будет проведена проверка за ложный вызов.
Ранее сообщалось, что в Москве девятиклассник умер после принятия ванны и курения вейпа. 16-летний школьник был заядлым курильщиком и стоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Подросток принимал ванну и курил одновременно – через час ему стало плохо: парня стошнило, и он лег спать. Утром подросток уже не дышал – врачи скорой помощи констатировали смерть.