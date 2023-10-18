Москвичка придумала историю с изнасилованием, чтобы полиция помогла отучить ее дочь от электронных сигарет

В Москве женщина решила припугнуть курящую электронные сигареты дочь. Она позвонила в полицию и придумала историю с изнасилованием 15-летней девочки.

Подробности приводит Telegram-канал Baza.

Москвичка решила бороться с курением дочери своеобразным способом: она соврала, что девочку домогался в подъезде неизвестный парень. Придуманную историю женщина рассказала дежурному, позвонив по номеру 02.

Когда полицейские приехали в квартиру, женщина призналась, что выдумала историю. Ей не нравилось пристрастие дочери, а повлиять на нее не получалось. Поэтому мать припугнула девочку полицией.

В отношении женщины будет проведена проверка за ложный вызов.

Ранее сообщалось, что в Москве девятиклассник умер после принятия ванны и курения вейпа. 16-летний школьник был заядлым курильщиком и стоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Подросток принимал ванну и курил одновременно – через час ему стало плохо: парня стошнило, и он лег спать. Утром подросток уже не дышал – врачи скорой помощи констатировали смерть.