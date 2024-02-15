В Новосибирске нашли тело женщины, ушедшей из дома в тапках и майке месяц назад

В Новосибирске нашли тело женщины, которая пропала еще месяц назад. Было известно, что она ушла из дома в одних тапочках и майке, несмотря на сильный мороз. Об этом сообщает Kp.ru.

По данным источника, труп был обнаружен прохожими 13 февраля. Он лежал под мостом на улице Кирова. При этом женщина была сильно обезображена собаками. Пока супруг смог опознать ее только по майке. Знакомые погибшей рассказали, что, вероятнее всего, она могла замерзнуть насмерть.

Информацию о нахождении тела подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области. Там сообщили изданию Ngs.ru, что личность женщины пока еще устанавливается. Место, где обнаружили труп, уже осмотрели сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что россиянка покинула дом 3 января после смерти матери. На ней не было верхней одежды. В последний раз она попала на камеры видеонаблюдения, когда проходила по улицам Лобова и Кирова. Полиция уже изучила записанные кадры.

Ранее стало известно, что в Москве третий месяц разыскивают сбежавшую из больницы 13-летнюю беременную.