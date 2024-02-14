В Москве третий месяц разыскивают сбежавшую из больницы 13-летнюю беременную. Об этом сообщает ИА Регнум.

Девочка из цыганской семьи несколько месяцев назад сбежала из городской клинической больницы № 67 в Москве. Туда она попала из социально-реабилитационного центра. Как рассказал источник, ребенок жаловался на боли в животе. Выяснилось, что 13-летняя девочка находится на 32-й неделе беременности.

Вскоре из больницы девочка сбежала. При этом сотрудники социального центра описывали ее как бесконфликтную и спокойную. В правоохранительных органах отметили, что родственники ребенка проходят подозреваемыми по делу о массовой краже мобильных телефонов в Москве. Почти все из них находятся под арестом. Известно, что девочка является свидетелем по этому делу.

Полицейские продлили срок ведения проверки, поиски девочки продолжаются.

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