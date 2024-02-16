В Новосибирске на улице нашли новорожденного ребенка в полиэтиленовом пакете

В Новосибирске на улице в мороз нашли новорожденного ребенка, завернутого в полиэтиленовый пакет. Следователи СК России по региону возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, младенца обнаружили днем 16 февраля в Железнодорожном районе города. Его доставили на карете скорой помощи в медицинское учреждение для оказания помощи. На данный момент его состояние не уточняется. Также неизвестно, как именно малыш остался один на улице.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». На месте обнаружения младенца продолжают работу следователи и криминалисты для выяснения всех обстоятельств.

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