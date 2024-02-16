Близкие скончавшейся от анафилактического шока пациентки частной клиники рассказали о ее смерти

Жительница Подмосковья, скончавшаяся от анафилактического шока в частной клинике, могла умереть из-за врачебной ошибки. Об этом изданию mk.ru сообщили близкие погибшей.

По данным источника, за день до ухода из жизни 61-летняя россиянка поскользнулась на льду на улице и повредила правую руку. Из-за сильной боли она даже не могла подняться на ноги, ей пришлось помогать прохожим. Добравшись благодаря другим людям до дома, она встретилась с родственниками, и те решили обратиться к медикам. В больнице пациентке диагностировали перелом лучевой кости правого предплечья и назначили операцию.

Перед хирургическим вмешательством травмированную часть тела врачи обезболили, и практически сразу после этого состояние женщины стало ухудшаться. Вскоре ее пришлось доставить в отделение реанимации. Там она и скончалась.

По словам родственников умершей, врачи могли допустить ошибку, из-за чего пациентка и ушла из жизни. Они отметили, что раньше она не жаловалась на здоровье, и у нее не было аллергии.

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