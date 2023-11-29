Агрессивный россиянин напал с ножом на сотрудников Росгвардии

В Кургане 24-летний местный житель накинулся с ножом на сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Курганской области.

Уточняется, что вечером 28 ноября дежурный экипаж прибыл к продуктовому магазину на улице Аргентовского, где произошел конфликт между компаниями молодых людей. Увидев силовиков, участники потасовки попытались скрыться. Однако один из них вытащил нож и накинулся на росгвардейцев. В результате один из росгвардейцев был ранен в предплечье, а второй боец отделался поврежденным бронежилетом.

Обезвредить нападавшего удалось лишь при помощи табельного оружия. Агрессор был доставлен в больницу, двух его сообщников задержали.

В настоящий момент Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ранее в Новой Ляле Свердловской области в лесу обнаружили тело полицейского. Отмечается, что правоохранитель находился в плановом отпуске и в момент обнаружения был в гражданской одежде.