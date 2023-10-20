В Новосибирске мужчина расстрелял 2-х водителей после ссоры из-за включенных фар

В Новосибирске мужчине предъявили претензии из-за включенного дальнего света, что сильно ему не понравилось. В ходе конфликта он решил действовать радикально и расстрелять недовольных. Об этом сообщает Ngs.ru.

По данным источника, все произошло примерно в 20:50 в Первомайском районе. Пострадавшие рассказали, что их ослепил фарами россиянин, из-за чего началась ссора. Водители некоторое время кричали и оскорбляли друг друга, а потом тот, из-за кого изначально были выдвинуты недовольства, достал пистолет и начал стрелять.

В итоге, когда к компании подошли находившиеся рядом бойцы ГБР-79, один уже лежал на земле, другой, схватившись за бок, склонялся над другом, а сам нападавший оперативно скрывался с места преступления.

Водителей с пулевыми ранениями грудной клетки, локтя и таза доставили в больницу. Они уже заявили в полицию на стрелка, и теперь проводятся проверки.

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