Двое мужчин похитили первокурсницу экономического университета им. Плеханова

В Москве двое мужчин похитили первокурсницу университета им. Плеханова, когда она возвращалась домой. Девушка является студенткой из Краснодара и учится на вечернем отделении. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, все произошло 3 октября. Поздно вечером студентка направлялась в свою съемную квартиру, но в какой-то момент оказалась в руках двух крепких мужчин. Они схватили ее, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Родственники обратились к правоохранителям.

Через две недели девушка была найдена в ее родном городе. Оказалось, что ее похитил муж, недовольный тем, что она уехала в Москву учиться. Он привез возлюбленную в их квартиру. Ревнивец проделал задуманное со своим другом, который учится в магистратуре МГИМО и тоже родился в Краснодаре.

Когда студентку освободили, то она снова приехала в столицу учиться. А ее супруга вместе с его товарищем задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору». Отмечается, что максимальный срок по такой статье – до 12 лет лишения свободы.

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