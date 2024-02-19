В Новосибирске мать собралась усыновить ребенка, выброшенного дочерью в мусорку

В Новосибирске мать 22-летней девушки, которая родила самостоятельно в квартире и выбросила младенца в мусорку, собралась усыновить малыша. Об этом рассказал дядя девушки.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Мужчина рассказал, что видел девушку последний раз месяц назад, она приезжала в гости.

«То, что беременна - скрывала», - поделился он.

Родственнику известно, что племянница работала администратором, у нее был молодой человек. Он не верит, что девушка выбросила ребенка.

Дядя сообщил, что не мог подумать о беременности – племянница «всегда была чуть полненькой». Девушка никогда не просила помощи. По его словам, мать «в шоке» от случившегося.

«Она собирается в Новосибирск, хочет усыновить ребенка, будем разговаривать об этом с органами», - сообщил источник.

Напомним, 16 февраля девушка родила и завернула младенца в пакеты, а потом вынесла в мусорный бак. Новорожденный час провел на морозе, его плач услышал местный житель. Он подумал, что в контейнере котенок. Обнаружив малыша, он отнес его домой, на место вызвали скорую, ребенка госпитализировали. В тот же день мать была задержана.

Ранее сообщалось, что в Омске женщина родила третьего ребенка в ванной и избавилась от него. Малыша нашли в мусорном баке.