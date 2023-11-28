В Новосибирске хозяйка алабая накинулась на прохожую из-за замечания

В Новосибирске хозяйка алабая набросилась на прохожую после замечания об отсутствии намордника на собаке. Об этом сообщает НГС.

По данным источника, ЧП произошло 27 ноября в Октябрьском районе города. Сибирячка прогуливалась вместе со своим питомцем породы сиба-ину по улице, однако заметив вдалеке собаку без намордника, решила свернуть. Вскоре она увидела, как алабай сорвался с поводка и накинулся на ее животного. Хозяйка агрессивной собаки начала ругаться с женщиной, вследствие чего последняя напомнила ей, что по закону подобного пса необходимо выгуливать в наморднике.

В результате хозяйка алабая повела его в сторону сибиряки, параллельно всячески угрожая. Россиянка попыталась покинуть место конфликта, но недружелюбная женщина напала на нее с палкой. Вскоре хозяйка сиба-ину смогла забрать палку и прекратить атаку оппонентки.

В этот момент мимо проходил мужчина, которого пострадавшая попросила постоять с ней до того момента, пока нападавшая не скроется с места ЧП. После разборок женщина написала заявлению в полицию и обратилась за помощью к медикам. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга.

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