В Москве бультерьер напал на свою хозяйку

На востоке Москвы бойцовый пес атаковал свою хозяйку. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, пятилетний бультерьер не воспринимал запрет хозяйки хватать еду со стола, а когда она решила отогнать его рукой, накинулся на россиянку. Сначала животное укусило 65-летнюю женщину за ягодицы, после чего прокусило ей палец.

Пострадавшая смогла выбраться из квартиры и позвать на помощь, собаку удалось отогнать соседям. Позднее москвичку доставили в одну из близлежащих больниц.

Ранее в Калуге агрессивная собака напала на двух детей. Уточняется, что стаффордширский бультерьер сначала преследовал девочку, после чего повалил ее на землю и едва не разтерзал. Спаслась несовершеннолетняя лишь благодаря мужчине, который находился неподалеку.

Второе нападение произошло в соседнем дворе. Там агрессивный пес атаковал мальчика. В результате обоим пострадавшим пришлось зашивать раны в больнице.