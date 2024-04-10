В Новосибирске хирург вырезал сердце из ткани пациента и подарил его коллеге

В Новосибирске врач сделал необычный подарок коллеге на день рождения. Он вырезал из ткани пациента сердечко и сфотографировался с ним для социальных сетей. Подробности сообщает Kp.ru.

По данным источника, медик устроил фотосессию с «валентинкой», вероятно, после абдоминопластики. В ходе этой операции у человека убирают излишки кожи с живота. Причем, судя по кадрам, запечатлеть это решили прямо во время хирургического вмешательства в операционной.

Получившийся снимок с сердечком врач опубликовал в личном блоге и отметил свою коллегу, поздравив ее с днем рождения. По всей видимости, именно для нее и готовился этот подарок.

Впрочем, креативность новосибирского хирурга оценили не все. Так, председатель этического комитета Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Владимир Корчак заявил, что врач может делать в операционной, что хочет, но он не должен это транслировать в соцсетях.

«Он имеет диплом, сертификат на работу. Если кто-то серьезно будет этим заниматься, то его могут лишить сертификата. Детская выходка, на мой взгляд. Просто детская выходка», - отметил Корчак.

К слову, сам врач, сфотографировавшийся с сердечком из человеческой ткани, что-либо пояснять журналистам отказался и заявил, что пойдет в суд.

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