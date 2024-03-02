В Новосибирске электропоезд насмерть сбил девочку, переходившую пути. Об этом сообщает «Сиб.фм».

Утром 2 марта на участке Матвеевка Западно-Сибирской железной дороги в Первомайском районе Новосибирска электропоезд сбил 14-летнюю девочку. Сообщается, что подросток переходила железнодорожные пути.

Подруга погибшей рассказала, что они спешили, чтобы не опоздать на ближайшую электричку.

«Она побежала покупать билет. Поезд уже подъезжал, она надеялась успеть — побежала через переход, но не рассчитала. Её сбили. Когда мужчина вытащил её из-под поезда, она была ещё жива. Умерла примерно в 12:10 в машине реанимации», — рассказала она.

Следственный комитет занимается расследованием обстоятельств гибели школьницы.

«Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного по ст. 263 УК РФ», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее мы писали о том, что трехлетний мальчик попал под поезд в Бурятии.