Переходил дорогу вместе с бабушкой: трехлетний мальчик попал под поезд в Бурятии

В Бурятии на станции Танхой Кабанского района грузовой поезд сбил насмерть трехлетнего ребенка, который переходил железную дорогу вместе с бабушкой. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СУ СК РФ.

Трагедия случилась 2 марта. Поезд смертельно травмировал трехлетнего мальчика.

«Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в ведомстве.

Как пояснили в единой дежурно-диспетчерской службы Кабанского района Бурятии, ребенок переходил железную дорогу вместе с бабушкой, она жива.

По факту происшествия транспортная прокуратура начала проверку. При выявлении оснований будут приняты все меры прокурорского реагирования.

Ранее в Гатчинском районе Ленинградской области женщина в капюшоне попала под грузовой поезд. По данным источника, ЧП произошло в районе пешеходного перехода на станции Семрино.