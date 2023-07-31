В Новосибирске директору детсада предъявили обвинение после жалоб на избиение воспитанников

Сотрудники Следственного комитета России продолжают расследование уголовного дела об истязании детей в Новосибирске. По данным правоохранителей, работники местного дошкольного учреждения избивали воспитанников, пишет mk.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Директор детского сада, где зафиксированы нарушения, проходит по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. О привлечении других сотрудников учреждения к уголовной, административной и дисциплинарной ответственности пока неизвестно.

Видеоролик, на котором запечатлено избиение ребенка в новосибирском детском саду, опубликовали в Сети на прошлой неделе. Его выложили родители несовершеннолетних. Они были уверены в том, что работники учреждения применяют силу к воспитанникам, однако до появления доступа к камерам видеонаблюдения доказать это не могли.

В настоящее время детский сад закрыт. Данная мера необходима для проведения следствия, в рамках которого будут установлены все детали происшествия, а также будет дана оценка действиям всех лиц на предмет надлежащего оказания услуг, заключили в СК.

Ранее в Новосибирске ребенок, наоборот, пострадал от рук грозного родителя. Отец поссорился с 14-летним сыном, а после избил его руками и ногами в одном из дворов.