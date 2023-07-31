Мужчина заплатит пять тысяч рублей за избиение несовершеннолетнего сына ногами в Тюмени

Суд вынес приговор в отношении мужчины, который ударил несовершеннолетнего сына в одном из дворов Тюмени. Он получил штраф в размере пяти тысяч рублей, пишет Ura.ru со ссылкой на сообщение объединенной пресс-службы судебной системы региона.

Что стало причиной конфликта между отцом и сыном — неизвестно. Мужчина, не совладав с эмоциями, нанес два удара ладонью по лице несовершеннолетнему, после чего продолжил избиение. Он повалил мальчика за кофту на землю, а затем «причинил последнему сильную физическую боль», пустив в ход ноги.

В скором времени инцидентом заинтересовались правоохранители. Житель Тюмени оказался на скамье подсудимых за неподобающее отношение к сыну. В ходе разбирательства он признал вину, посетовал на излишние эмоции и пообещал больше не совершать подобных действий.

В Хабаровском крае произошел подобный случай. От рук взрослой женщины пострадал 11-летний ребенок. Она напала на несовершеннолетнего из-за того, что тот якобы столкнул с велосипеда ее сына. Очевидцы не смогли успокоить разгневанную россиянку; в ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам правоохранительных органов. Им женщина объяснила, что вообще не трогала мальчика, а, наоборот, сама подверглась нападению со стороны прохожих.