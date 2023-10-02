Был на руках у мамы: стали известны подробности смерти двухлетнего ребенка в игровом центре

В Москве скончался двухлетний ребенок. Смерть малыша произошла в торговом центре «Саларис» на Киевском шоссе. Он поперхнулся едой.

По данным источника, все произошло вечером в воскресенье, 1 октября. Мальчик умер в игровом центре. Мать привела ребенка поиграть, они направились к бассейну с шариками. Там малышу стало плохо. Он перестал дышать и потерял сознание. Медики пытались его спасти, но чуда не произошло.

По информации Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, малыш поперхнулся на руках у мамы, которая дала ему перекусить. 40-летняя женщина приехала с ребенком на детский день рождения. Ребенок умер до приезда врачей.

Точную причину смерти установит судмедэкспертиза. Известно, что мальчик рос в полной благополучной семье.

Ранее подобный случай произошел в Ульяновской области. Там семимесячный ребенок умер в палатке на берегу Волги. Рано утром у села Мордово пока все спали, малыш стал задыхаться в палатке и потерял сознание. Выяснилась причина произошедшего.