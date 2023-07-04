В Новосибирске девушка пробралась в чужую квартиру и залезла в кровать к ее хозяевам. Об этом сообщает портал ngs.ru.

По информации источника, на днях местная жительница проснулась и обнаружила у себя в кровати незнакомку. Сперва женщина подумала, что к ней пришел молодой человек. Включив свет, она заметила незваную гостью.

Оказалось, что женщина забыла закрыть на ночь дверь, поэтому незнакомка смогла проникнуть в квартиру, сходить в туалет и отправиться спать. Когда хозяева квартиры попросили ее уйти, то девушка устроила дебош. Вот почему семейная пара вызвала на помощь сотрудников правоохранительных органов.

Как выяснилось, незнакомка была в состоянии алкогольного опьянения из-за проводов ухажера в армию.

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