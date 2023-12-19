В Новосибирске девочка упала в огромную яму и больше двух часов пролежала в ожидании помощи

В Новосибирске восьмилетняя девочка упала в яму по дороге из школы. Она пролежала на глубине порядка двух метров более 2 часов, пока на помощь не пришел незнакомый мужчина.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Инцидент случился вечером 18 декабря. Школьница с подругой возвращалась домой и решила сократить путь, как вдруг провалилась в яму.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что яму оставили незарытой строители. Именно в том месте ходят школьники и гуляют местные жители.

Упавшая в яму девочка ударилась о камни и потеряла сознание. Вторая девочка звала на помощь, но никто из прохожих не откликнулся – все проходили мимо. Единственная, кто не осталась равнодушной к беде, оказалась жительница, гулявшая с собакой. Она позвонила знакомому, и тот прибежал на место происшествия.

Он кое-как спустился вниз. Пострадавшая пришла в себя и ответила, что у нее замерзли пальцы.

«Я взял ее на руки и потихоньку вытащил из этой ямы… Карабкался, как мог с ней на руках, она мне помогла», - вспомнил спаситель девочки.

Он передал ребенка медикам. Сейчас состояние пострадавшей стабильное, школьница находится дома. Вину строителей установят соответствующие ведомства.

Ранее сообщалось, что в Челябинске учащийся второго класса провалился в яму с кипятком.