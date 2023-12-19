Упавшего в яму с кипятком школьника самолетом МЧС доставили в Нижний Новгород

В Челябинске ученик второго класса провалился в яму с кипятком и получил ожоги 45% тела. Для спасения мальчика, находящегося в тяжелом состоянии, было принято решение о его госпитализации в Нижний Новгород.

Как сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области, для транспортировки школьника в Приволжский исследовательский медицинский университет применили санавиацию.

«Самолет Ан-148 МЧС России осуществил санитарно-авиационную эвакуацию мальчика 2015 года рождения из Челябинска в Нижний Новгород», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там также отметили, что в дороге мальчика сопровождали медики, которые следили за его состоянием.

Ранее мы писали, что в Рыбинске Ярославской области трехлетнего ребенка ошпарили кипятком в детском саду. При этом воспитатели попытались скрыть травму и ничего не сказали родителям пострадавшего мальчика.