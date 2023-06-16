В Новосибирске 44-летний мужчина до смерти забил сожительницу бутылкой

В Новосибирске мужчина попал под суд после жестокого убийства своей подруги. Он избивал ее всем, что попадалось под руку, пока она не перестала дышать. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональный Следственный комитет.

Преступление было совершено еще в марте 2023 года. 44-летний россиянин устроил застолье вместе со своей 60-летней сожительницей. Они много выпивали и общались, пока в какой-то момент между ними не вспыхнул конфликт. Во время него сибиряк настолько разозлился, что решил от словесных аргументов перейти к насилию.

Отмечается, что мужчина избивал пожилую приятельницу всеми подручными средствами. В том числе бутылкой. Ей он колотил жертву до тех пор, пока она не отключилась. В итоге от полученных травм она скончалась на месте.

Несколько месяцев правоохранители собирали доказательства вины подозреваемого, а теперь передали все документы в суд. Если мужчину признают причастным к убийству, то ему грозит наказание по уголовной статье «Умышленное причинение смерти другому человеку». Он может получить до 15 лет лишения свободы.

Ранее насмерть забил приятеля бутылками мужчина из ЯНАО. Нападение было совершено во время ссоры.