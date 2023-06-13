В Новосибирске 15-летнюю школьницу госпитализировали в психбольницу после медкомиссии

В Новосибирске СК начал проверку по факту госпитализации 15-летней школьницы в психиатрическую больницу. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что на данный момент девочка находится в стационаре учреждения.

Источник утверждает, что родители школьницы были не согласны с оценкой комиссии относительно состояния психического здоровья их дочери, поэтому они обратились к следователям.

По информации издания «Прецедент», в конце мая школьница вместе с одноклассниками проходила медкомиссию в учебном заведении. После подростку дали направление на прием к психиатру в больницу, чтобы пройти дополнительное обследование. Врачи приняли решение положить девочку в больницу.

В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области подчеркнули, что следователи работают над выяснением обстоятельств, при которых было принято решение поместить школьницу в диспансер.

Когда проверка завершится, может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что пациенты курской психбольницы сбежали через окно, а утром их трупы обнаружили на кладбище.

53-летний и 44-летний пациенты находились в медицинском учреждении на принудительном лечении. Оба были ранее судимы. Один страдал от параноидной шизофрении, а другой проявлял агрессию и эмоциональную неустойчивость. Сбежать из психбольницы мужчинам удалось через окно. Почему-то в тот день решетка оказалась не заперта. О пропаже пациентов стало известно уже на утреннем обходе персонала. Их не обнаружили на месте и отправились на поиски.