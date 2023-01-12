Ночь свободы: пациенты курской психбольницы сбежали через окно, а утром их трупы обнаружили на кладбище

11 января в Курской области были найдены мертвыми двое пациентов психиатрической больницы поселка Искра. Сообщается, что мужчины накануне совершили побег.

53-летний и 44-летний пациенты находились в медицинском учреждении на принудительном лечении. Оба были ранее судимы. Один страдал от параноидной шизофрении, а другой проявлял агрессию и эмоциональную неустойчивость.

Сбежать из психбольницы мужчинам удалось через окно. Почему-то в тот день решетка оказалась не заперта. О пропаже пациентов стало известно уже на утреннем обходе персонала. Их не обнаружили на месте и отправились на поиски.

Как оказалось, далеко беглецы уйти не смогли. Их свобода закончилась на местном кладбище. Причем обнаружили сотрудники уже трупы, а не живых мужчин. О причине смерти пациентов ничего не известно. Отмечается лишь то, что речь не идет об убийстве, так как на телах не было следов насилия.

Ранее стало известно, что в московской сауне мужчину закололи кием во время игры в бильярд.