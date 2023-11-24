В Новосибирске 10-летней девочке с ВИЧ сутки не давали белье и еду в больнице
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В Новосибирске 10-летней девочке с ВИЧ сутки не выдавали постельное белье и еду в больнице. Об этом рассказала приемная мать ребенка.
Подробности приводит Kp.ru.
Девочка попала в стационар из-за проблем с почками. Ее приемная мать не могла находиться там – она связалась с ребенком по телефону и узнала, что дочь оставили на ночь с одним покрывалом.
«Для меня это был шок…», - призналась женщина и добавила, что не смогла дозвониться до сестринского поста.
Помимо белья, девочке не выдали еду. Она не голодала только потому, что мать собрала питание с собой.
«Моей дочке сутки не давали больничного питания», - рассказала женщина изданию.
В больнице ей объяснили, что белье не выдали по ошибке санитарки.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле мужчина заразил школьницу ВИЧ.