В Новосибирске 10-летней девочке с ВИЧ сутки не давали белье и еду в больнице

В Новосибирске 10-летней девочке с ВИЧ сутки не выдавали постельное белье и еду в больнице. Об этом рассказала приемная мать ребенка.

Подробности приводит Kp.ru.

Девочка попала в стационар из-за проблем с почками. Ее приемная мать не могла находиться там – она связалась с ребенком по телефону и узнала, что дочь оставили на ночь с одним покрывалом.

«Для меня это был шок…», - призналась женщина и добавила, что не смогла дозвониться до сестринского поста.

Помимо белья, девочке не выдали еду. Она не голодала только потому, что мать собрала питание с собой.

«Моей дочке сутки не давали больничного питания», - рассказала женщина изданию.

В больнице ей объяснили, что белье не выдали по ошибке санитарки.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле мужчина заразил школьницу ВИЧ.