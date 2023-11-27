Признан виновным в 22 убийствах: один из самых известных киллеров освободился спустя 24 года

Срок заключения Олега Пронина, более известного как Аль Капоне, подошел к концу. Бывший член Ореховской группировки, которая занималась убийством людей по всей России, вышел на свободу, передает Lenta.Ru.

Преступная карьера Пронина началась с переезда в Московский регион из Кемерово. Сначала мужчина занимался вымогательством и защитой, но спустя какое-то время перешел к более серьезным преступлениям в составе Орехово-медведковской группировки.

За свою криминальную карьеру Аль Капоне убил множество людей. Началом его конца и самой банды стало нападение на правоохранителей. Стражи порядка не оставили безнаказанным убийство своих и ликвидировали группировку.

Пронин был задержан вместе с остальными членами ОПГ. Его признали виновным в 22 убийствах и 11 покушениях. За совершенные преступления он получил 24 года колонии. Спустя отведенное время он вышел на свободу.

Ранее в Москве суд приговорил к 14 годам колонии убийцу девушки. Мужчина нанес своей жертве 247 ударов ножом.