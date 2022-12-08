В Новороссийске пьяная многодетная мать вонзила нож в грудь мужа в день свадьбы

Житель Новороссийска чуть не умер в день своей свадьбы. Новоиспеченная жена во время ссоры нанесла ему удар кухонным ножом в грудь. Пострадавшего спасла его мать. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Инцидент произошел 22 октября 2022 года. 38-летняя многодетная мать вышла замуж за 43-летнего возлюбленного. Вечером супруги отметили радостное событие с горячительными напитками. А после у них возникла первая семейная ссора.

Мужчина вышел на балкон, чтобы успокоиться и сел на диван. В этот момент женщина с ножом подошла к нему сзади и ударила его в грудь. Избранница причинила ему тяжкие телесные повреждения и оставила его в таком состоянии, а сама отправилась к знакомым.

Скорую помощь пострадавшему вызвала его мать. Мужчину госпитализировали, он пролежал в медучреждении несколько недель.

Позже злоумышленница раскаялась и дала признательные показания. Сейчас прокурор направил уголовное дело в суд. Фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, как женщина вышла замуж за призрака и пожаловалась на его пьянство в медовый месяц.