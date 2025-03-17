Насиловал полтора года: российская школьница-инвалид забеременела от мигранта

17-летняя школьница с инвалидностью из Санкт-Петербурга обвинила в изнасиловании отца подруги. В результате случившегося подросток забеременела.

Петербурженка пояснила, что ее насиловал 35-летний иностранец, отец подружек. По словам пострадавшей, также с ней якобы вступал в интимную связь без согласия муж ее няни. Последний раз это произошло год назад, утверждает подросток. В то время девушке было 16 лет, пишет Фонтанка.

Недавно петербурженка обратилась к врачам с жалобой на увеличившийся живот. Анализы показали, что она беременна. Срок составил 20 недель. Во время расспроса врачей девочка рассказала о насилии мужчин. Информацию проверяют правоохранительные органы. Школьница состоит на учете в ПДН.

35-летнего иностранца задержали за нарушение режима пребывания на территории России. Обвинения в отношении него со стороны девочке-подростка подвергнутся проверке.

Ранее жительница Челябинска обвинила в изнасиловании ее 12-летней дочери учеников шестого и седьмого класса.