В Новом Уренгое 70-летнюю женщину после инсульта выгнали из церковного приюта. Об этом сообщает портал Ura.ru.

Местную жительницу выгнали из приюта, который действовал при городской церкви. По словам пенсионерки, это произошло после того, как она перенесла инсульт. В беседе с журналистами женщина заявила, что в приюте не захотели за ней ухаживать. Кроме того, ее вещи собрали в мешок и выкинули.

«Там была зимняя одежда: шапка, куртка…», — рассказала пенсионерка.

Сообщается, что семья отказалась от общения с женщиной. Из-за этого у нее начались проблемы с алкоголем. Попав в центр помощи при церкви, она убиралась в заведении и готовила еду.

После того, как пенсионерку выписали из больницы, ее поместили в центр социальной помощи. Из-за инсульта у женщины парализовало ногу.

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