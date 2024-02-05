Зачем отдавать ребенка в детский сад: пять главных причин

Во времена наших мам и бабушек детский сад был чем-то само собой разумеющимся —гувернантку могли себе позволить немногие, а годами сидеть в декрете было невозможно. Но современные реалии дают родителям куда больший выбор. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» кандидат педагогических наук Анна Замыслова рассказала, зачем малышам ходить детский сад и в каких случаях нужна няня.

Детский коллектив как возможность быть самим собой

По мнению ученых и психологов с трех лет малыш уже готов к самостоятельности и способен легко принять изменения, что позволяет ему ходить в детский сад. В 5-6 лет — это сделать сложнее: у ребенка уже сформировались привычки, особенности характера и проявляется темперамент. Однако, не все крохи готовы идти на контакт со сверстниками в раннем возрасте, так как сильно привязаны к дому, и новая обстановка может оказаться для них сильным стрессом. В этом случае няня, которая станет маленькому человеку не только педагогом, но и близким другом — отличный вариант.

Кроме того, дома ребенок получает определенную социальную роль («центр вселенной», «гордость родителей» и так далее), что влияет на его поведение и восприятие окружающего мира. В коллективе сверстников он может быть самим собой.