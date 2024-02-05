Зачем отдавать ребенка в детский сад: пять главных причин
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Во времена наших мам и бабушек детский сад был чем-то само собой разумеющимся —гувернантку могли себе позволить немногие, а годами сидеть в декрете было невозможно. Но современные реалии дают родителям куда больший выбор. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» кандидат педагогических наук Анна Замыслова рассказала, зачем малышам ходить детский сад и в каких случаях нужна няня.
Детский коллектив как возможность быть самим собой
По мнению ученых и психологов с трех лет малыш уже готов к самостоятельности и способен легко принять изменения, что позволяет ему ходить в детский сад. В 5-6 лет — это сделать сложнее: у ребенка уже сформировались привычки, особенности характера и проявляется темперамент. Однако, не все крохи готовы идти на контакт со сверстниками в раннем возрасте, так как сильно привязаны к дому, и новая обстановка может оказаться для них сильным стрессом. В этом случае няня, которая станет маленькому человеку не только педагогом, но и близким другом — отличный вариант.
Кроме того, дома ребенок получает определенную социальную роль («центр вселенной», «гордость родителей» и так далее), что влияет на его поведение и восприятие окружающего мира. В коллективе сверстников он может быть самим собой.
«Благодаря контакту в детском саду ваше чадо получит не только базовые знания согласно возрасту, но и научится таким ценностям как дружба, взаимопомощь, сочувствие. При этом даже самая лучшая няня не сможет гарантировать полноценное развитие дитя без коммуникации со сверстниками».
Анна Замыслова
Кандидат педагогических наук
Взаимодействие с разными взрослыми как залог успешности в будущем
В 1920-30-е годы прошлого века детский психолог и основатель теории когнитивного развития Жан Вильям Фриц Пиаже сформулировал несколько важных положений о развитии мышления детей. Одно из них говорит о том, что развитие малыша осуществляется через сотрудничество и социальное взаимодействие. Детский сад для этого идеальная среда. Именно там ребенок общается не только со сверстниками, но и с разными взрослыми, что создает условия для партнерства и инициативы, а также закладывает нужные ориентиры и формирует начальную мотивацию достижения успеха в будущем.
Самостоятельность — залог успеха в будущем
Уже в дошкольном возрасте современный социум требует от ребёнка инициативности, предприимчивости в решении задач и приобретении новых навыков. Родители же хотят оградить своего наследника от сложностей и «подстелить соломку». Это стремление понятно, однако, оно лишает малыша радости от самостоятельного поведения, а также возможности проявить ответственность за себя и более младших детей. Проще говоря, чрезмерно опекая сына или дочь, мы, замедляем их взросление. Ведь самооценка и чуткость мировоззрения ребенка формируются более эффективно именно во взаимодействии со сверстниками.
Дисциплина помогает психологически подготовиться к школе
В процессе воспитания детей взрослые могут выбрать один из двух основных подходов: наказывать или устанавливать правила. Второй вариант сложнее, но гораздо действеннее. И учат этому именно с детского сада. Там процесс воспитания направлен на формирование и развитие самодисциплины.
Поэтому отдав ребенка в сад, к пяти-шести годам мы получаем дошкольника, который слышит, понимает и запоминает инструкции педагога, умеет планировать свою деятельность и морально готов к дальнейшему обучению в школе.
Правильное знакомство с иностранными языками
Хотите, что ваш ребенок легко освоил иностранные язык и не один? Начинайте с детского сада. Там педагог-носитель естественным образом погружает воспитанников в языковую среду, за счет чего информация усваивается легко и приятно. Это бесценный дар для малыша, который не стоит упускать.
Несмотря на это, решение в пользу няни или детского сада в должно приниматься индивидуально. Важно исходить из потребностей ребенка, чутко реагируя на его состояние и не торопя процесс. Также стоит понимать, что трудности в общении со сверстниками первое время неизбежны и чем позднее ребёнок войдет в коллектив, тем труднее будет приспособиться ко взрослой жизни. Что бы вы ни выбрали, это должно приносить комфорт вам и вашим детям.