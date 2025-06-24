В Новой Москве уроженец Узбекистана убил жену из ревности после сплетен соседа

В Новой Москве уроженец Узбекистана убил жену из ревности. Выяснилось, что до этого сосед по лестничной площадке рассказал главе семейства, будто несколько раз видел, как из их квартиры выходил неизвестный мужчина.

Подробности сообщает mk.ru.

Известно, что напавший на жену мужчина работал строителем. В день убийства 22 июня он пытался узнать у 34-летней супруги, кто был тем гостем, о котором рассказывал сосед. Он задавал вопросы о кавалере, а затем взял нож и нанес не менее 6 колото-резаных ранений.

Свидетелем преступления стала его 13-летняя дочь. Заплаканную девочку в подъезде встретили мужчина с ребенком. Гражданин поднялся на этаж и, увидев женщину на полу, вызвал скорую и полицию. Злоумышленник сбежал, оставив телефон и паспорт в квартире.

Известно, что супруги с 2011 года состояли в браке. Их родные говорят, что конфликтов почти не было, пара жила тихо.

Опеку над девочкой собирается оформить родственник погибшей. Ребенку оказывают психологическую и медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 20-летний парень убил девушку и попросил мать помочь спрятать тело.