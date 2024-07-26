В Новой Москве шестилетний ребенок упал со второго этажа в торговом центре

В Новой Москве ребенок упал со второго этажа в торговом центре. В момент происшествия шестилетний мальчик находился без сопровождения взрослых.

Подробности сообщает Прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

Ведомство приводит кадры случившегося. Видно, как ребенок ползает по перилам эскалатора и в какой-то момент срывается и падает.

Мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. По какой причине он находился у эскалатора один, без взрослых, не уточняется.

Прокуратура установит обстоятельства происшествия и взяла на контроль ход и результаты проверки.

По информации РЕН ТВ, ребенок получил перелом черепа, а также ушибы и ссадины.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске девочку чуть не затянуло под эскалатор в торговом центре. Она была в верхней одежде. Отец пытался найти кнопку выключения эскалатора, на помощь вовремя пришел сотрудник торгового центра. В данном случае обошлось без травм.