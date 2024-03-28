Маленькую девочку защемило эскалатором в торговом центре: потащил по лестнице

В Новосибирске ребенка чуть не затянуло под эскалатор в торговом центре. Об этом сообщает телеканал «360», публикуя кадры инцидента.

Видно, что маленькая девочка в верхней одежде лежит на ступенях вверх головой и двигается вверх. В какой-то момент ее начинает затягивать, в кадре появляется мужчина. Отец ребенка пытается найти кнопку выключения, а сверху в это время девочку спасает сотрудник торгового центра. Он одет в фирменную одежду.

Отмечается, что ситуация разрешилась без травм, но причины происшествия пока неизвестны.

Как сообщает издание NGS.ru, инцидент произошел в торговом центре в Октябрьском районе города. Журналисты пообщались с руководством, а те в свою очередь передали жалобы охранников на родителей детей. Мамы и папы якобы оставляют малолетних без присмотра.

«Они приходят вместе с детьми, которые иногда прыгают на площадку с эскалатора. Видимо, отец смотрел что-то в магазине бытовой техники и оставил без присмотра своего ребенка», — говорит представитель ТЦ.

Ранее мы писали о том, что в Санкт-Петербурге эскалатор зажевал девушку, ехавшую на нем сидя. Она не заметила, как подол куртки ушел на второй круг. На помощь пришел ехавший следом парень.