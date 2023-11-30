В Новой Москве ребенок принес в школу гранату

В Новой Москве третьеклассник принес в школу гранату. Об этом сообщает РБК.

По данным источника, ЧП произошло 29 ноября. Школьник принес в учебное заведение небоевую гранату времен Великой Отечественной войны, чтобы продемонстрировать ее одноклассникам. Администрация школы при обнаружении предмета действовала согласно регламенту, впоследствии пригласив на беседу отца мальчика. Родитель рассказал, что ребенок обнаружил боеприпас в ходе прогулки в лесополосе.

Тем не менее правоохранители не поверили мужчине и отправились осмотреть квартиру, где позднее был найден целый оружейный арсенал. Позднее выяснилось, что отец младшеклассника занимается раскопками и хранит находки дома.

В настоящий момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее в поселке Баяндай Иркутской области школьник вдохнул газ из баллончика и скончался.