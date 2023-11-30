Российский школьник вдохнул газ из баллона и умер

В поселке Баяндай Иркутской области школьник вдохнул газ из баллончика и скончался. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на областное управление МВД.

Уточняется, что ученик четвертого класса вместе со сверстниками отправился в баню, где в какой-то момент решил вдохнуть газ из баллончика хозяйственно-бытового назначения. В результате мальчик упал в обморок, после чего его экстренно госпитализировали. Через некоторое время школьник скончался в реанимации.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

Троих товарищей погибшего правоохранители поставят на учет. Вдобавок к ответственности привлекут предпринимателя, который, по данным полиции, продал несовершеннолетним газовый баллон.

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