Трое учеников частной школы обстреляли из пистолета 21-летнего мигранта

В Санкт-Петербурге 21-летний грузчик, который приехал на заработки в Россию из Таджикистана, пожаловался полицейским на школьников, которые обстреляли его из газового пистолета. После нападения трех несовершеннолетних доставили в отделение для разбирательства, передает Фонтанка.

Молодой мигрант обратился за помощью к сотрудникам правоохранительных органов накануне, 28 октября, днем. Приезжий рассказал, что трое мальчиков обстреляли его из газового пистолета на платформе станции метро «Удельная».

Стражи порядка приняли обращение иностранца и начали поиски подростков. Через некоторое время хулиганов удалось задержать на станции метро «Пионерская». Ими оказались ученики частной школы — двое братьев и их друг.

Для выяснения обстоятельств случившегося несовершеннолетних доставили в отдел. В отношении их родителей были составлены административные протоколы.

Ранее в Москве мигрант устроил стрельбу из пневматического пистолета и ранил женщину. Пуля отрикошетила от асфальта и попала в жительницу столицы РФ.