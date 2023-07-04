В Новой Москве охранник метрополитена разгромил рабочее место после новости об увольнении

На станции метро «Крекшино» в Новой Москве охранник устроил погром на рабочем месте после того, как узнал об увольнении.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Все случилось на западе Новой Москвы, на линии МЦД-4, где, выражая протест против увольнения, мужчина разгромил станцию. Он разбил несколько стеклянных турникетов и стекол, а также разбросал документы.

Хулиган был доставлен в отдел полиции на Киевском вокзале. Позже его отпустили.

В настоящий момент руководство метрополитена подсчитывает сумму ущерба для того, чтобы возбудить уголовное дело об умышленном уничтожении имущества в отношении бывшего сотрудника.

Также по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что в московской подземке на станции «Проспект Вернадского» четырехлетний ребенок получил травму руки на ленте интроскопа, которая служит для просвечивания багажа пассажиров, пока его мама отвлеклась.