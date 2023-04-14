В Москве 14-летняя девочка проглотила зубную щетку, вызывая рвоту после еды

В Москве в больницу попала 14-летняя школьница с зубной щеткой в желудке. Инородное тело попало в организм случайно, когда она пыталась с помощью него вызвать рвоту. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что девочка была недовольна своей фигурой и мечтала похудеть. Для этого она вызывала рвоту после еды. Такое явление довольно популярно среди подростков и является одной из разновидностей анорексии – булимией.

После очередного приема пищи несовершеннолетняя москвичка пошла в туалет и стала «очищать желудок». Для помощи себе она взяла зубную щетку, однако по неосторожности случайно проглотила ее.

Девочку госпитализировали и провели необходимое обследование. Врачи установили, где находится инородный предмет, и решили доставать его эндоскопом. В итоге щетка покинула организм, а ребенок не пострадал.

Ранее стало известно, что в одной из спецшкол Екатеринбурга учеников наказывали за малейшие провинности насилием, в том числе сексуальным. Об этом рассказал один из подростков, которому удалось сбежать и сообщить обо всем матери. По его словам, в учебном заведении с подачки воспитателя старшеклассники совершали половой акт с младшими товарищами на глазах у всего класса, мочились им на лицо и всячески унижали. Проводится расследование.