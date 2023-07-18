В Ногинске четырехлетняя девочка сумела сообщить по телефону о смерти матери и ее сожителя

В Ногинске мать уложила четырехлетнюю дочь спать и сообщила ей, что пойдет мыться. 30-летняя женщина закрылась в ванной с 22-летним сожителем, но на следующее утро оттуда никто не вышел. Тогда испуганный ребенок рассказал обо всем тете, звонившей на мамин телефон.

Подробности сообщил сайт mk.ru.

Трагедия произошла в ночь на 17 июля. Ребенок заметил утром, что мамы и ее сожителя нет, а дверь в ванную заперта. На крики девочки никто не реагировал.

Когда зазвонил телефон, девочка взяла трубку и рассказала о случившемся. Родная тетя вызвала полицию и сообщила обо всем родному отцу несовершеннолетней.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов открыли дверь в ванную и обнаружили тела женщины и ее мужчины. Признаков насильственной смерти не выявлено. В ванной нашли пластиковую трубочку – появились предположения об употреблении запрещенных веществ.

Известно, что женщина разошлась с родным отцом ребенка после 7 лет совместной жизни. Полгода назад она решила устроиться на склад маркетплейса, и тогда поведение супруги изменилось. Пара начала скандалить, женщина стала обманывать мужа, а потом и вовсе решила уйти от него.

После смерти женщины ребенка передали отцу. Как пишет издание, девочка так и не поняла, что случилось с матерью.

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