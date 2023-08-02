В Нижнем Тагиле пьяная компания на катере сбила женщину с ребенком

На пруду в Нижнем Тагиле пьяная компания сбила на катере мать с ребенком, которые плыли вдоль берега на сапборде. Женщину увезли в больницу в тяжелом состоянии, а виновник инцидента уплыл в неизвестном направлении. Об этом сообщает телеканал «360».

Поздним вечером 28 июля семья с друзьями и родственниками отдыхала на пруду, который расположен в центре Нижнего Тагила. Девять человек взяли сапборды и две каяки и решили поплавать вдоль берега, соблюдая все правила безопасности. Как утверждает муж пострадавшей, они установили светодиодные ленты, гирлянды и прожекторы.

«Максимально себя обозначили, надели спасательные жилеты», – отметил он.

Компания сначала плыла вдоль береговой линии, через полтора часа развернулась обратно. Еще спустя 15 минут произошла авария. Судно с пьяными людьми не заметил никто, поскольку оно не было обозначено прожекторами, сигнальными огнями или фарами.

«Я сначала не понял, что ребята кричали. Лодка врезалась моей жене прямо в спину», – продолжает источник.

К месту происшествия приплыл на каяке друг мужчины. Он-то и заметил, что люди на катере были в нетрезвом состоянии.

Пострадавшую уложили, после чего к ней подплыл супруг, а затем появилась спасательная лодка. В ней сидели спасатель и владелец судна, которое врезалось в сапборд. Семье сразу предложили уладить конфликт без вызова полиции.

Еще через некоторое время приехала бригада скорой помощи. В это время человек, который управлял катером, скрылся.

Женщину отвезли в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас она лежит в реанимации. У ребенка травм нет. 29 июля отец мальчика обратился за помощью к стражам правопорядка и написал заявление. Но даже на пятый день уголовное дело не возбудили.

После инцидента мужчине на рабочий телефон поступил неожиданный звонок. Человек на другом конце трубки угрожал подать на него в суд за клевету на муниципальную спасательную службу, а также заявил, что его супруга плавала, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

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