Массаж в качестве извинений: сотрудники отеля в Турции избили россиянина стульями

Житель Подмосковья, отдыхающий в Турции, оказался в больнице из-за сотрудников пятизвездочного отеля, которые избили его стульями. Молодому человеку скрепили голову скобами и предложили бесплатный массаж в качестве извинений. Об этом сообщает Life.ru.

По данным источника, все произошло на курорте Сиде. Мужчина вместе с девушкой и сестрой заселились в пятизвездочный отель. В первый день они отправились в ресторан при отеле. Мужчина рассказал, что к ним обратился фотограф Ричард, который был в состоянии алкогольного опьянения. Он предложил покурить кальян и попросил в качестве оплаты один коктейль. Но после бокалов спиртного сотрудник неожиданно стал агрессивным, а потом приставал к сестре мужчины.

Ричард понял, что ничего не выйдет и пошел к другим туристам. В какой-то момент он напал на отдыхающего и ударил его в лицо. Россиянин побежал на помощь и оказался втянут в драку. На него напали со стульями и даже задели возлюбленную мужчины. Пострадавший получил множество открытых ран, синяки и травму головы. Его доставили в больницу.

Отмечается, что сотрудники временно отстранены, пока пострадавшие отдыхают в отеле. Мужчине из Подмосковья предложили в качестве извинений бунгало на пляже, 25 минут бесплатного массажа и разовое бесплатное посещение ресторана la Carte, который и до этого был доступен бесплатно.

Ранее мы писали о том, как на Кубани три женщины жестоко избили продавщицу и пригрозили ее детям.