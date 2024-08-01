Семья с младенцем пропала на окутанной туманом реке в ЯНАО

В ЯНАО семья с младенцем потерялась на реке из-за тумана. Спасатели нашли ямальцев и благополучно доставили их в село.

Как пояснили в департаменте гражданской защиты, путники находились в лодке в районе поселка Сюнай-Сале. У них закончилось топливо, и семья не могла двигаться дальше.

На помощь выехали два спасателя, но работа осложнялась из-за тумана. В итоге они нашли потерявшуюся семью. Они оказали помощь четверым взрослым и одному младенцу. Путников доставили в Яр-Сал.

До этого в Карелии мать троих детей пропала без вести в результате размытия перемычки канала. Она замужем; пара воспитывает троих детей. Вместе с ней сотрудники экстренных служб разыскивают 61-летнюю женщину.

Также мы писали о пропаже известного российского велогонщика Никиты Еськова. Мужчина исчез в Северной столице. Его родственники предполагают, что он не хотел лечиться от алкогольной зависимости.