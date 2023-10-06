В Нижнем Тагиле беременная женщина умерла за 2 недели до родов, упав у подъезда

В Нижнем Тагиле умерла беременная женщина, которой через две недели нужно было рожать. По словам источника, она упала возле подъезда.

О смерти местной жительницы сообщил сайт Ura.ru.

В СУ СКР по Свердловской области подтвердили гибель женщины. По информации ведомства, по факту смерти провели проверку.

«Не криминал, умерла от заболевания», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось о смерти 36-летней жительницы Ирбита. Девушка была беременной – срок составлял 6 месяцев. По предварительной информации, у нее случился инсульт. Соответствующие выводы сделали судмедэксперты. Полиция считает, что смерть не носит криминальный характер.

Известно, что у погибшей остались муж и двое детей.