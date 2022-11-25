Пенсионер из Венесуэлы пожаловался на воров, засунувших ему в задний проход бутылку

Врачи одной из больниц Венесуэлы помогли пациенту, у которого в заднем проходе застряла бутылка. 79-летний мужчина сам добрался до медучреждения. Об этом сообщает Daily Mail.

Пенсионер рассказал, что в его доме были воры, которые искали ценные вещи. Преступники якобы не нашли ничего интересного, разозлились и решили отомстить хозяину. Они засунули ему в задний проход пивную бутылку и скрылись.

Врачам пришлось извлекать инородный предмет хирургическим путем. Мужчине сделали экстренную операцию. Сейчас он находится в клинике под наблюдением специалистов. Его состояние оценивается как стабильное.

В полиции пока не прокомментировали инцидент. Имена подозреваемых неизвестны.

Ранее мы писали о подобном случае, который произошел в Индии. Там рабочий вставил в задний проход коллеги шланг компрессора, включил аппарат и убил его. Мужчина заявил, что просто хотел пошутить.