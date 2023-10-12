В Нижнем Новгороде сосед затащил к себе девочку и издевался несколько часов

В Нижнем Новгороде 44-летний мужчина затащил в свою квартиру 10-летнюю девочку, которая вышла в коридор общежития. Сосед издевался над ребенком несколько часов.

Подробности сообщил сайт Kp.ru.

Девочка с аутизмом вышла в коридор около 18 часов вечера. Она была в колготках, водолазке и тапках. Ребенок бесследно исчез, после чего мать обратилась в полицию. Начались поиски ребенка, к ним подключились волонтеры.

Они проверяли заброшенные здания, близлежащие улицы. Параллельно проводился поквартирный обход. В одиннадцатом часу девочку нашли в квартире у соседа. Она была спрятана под вещами в диване.

Мужчину вывели из квартиры в наручниках. Стало известно, что он несколько часов издевался над ребенком. Ему предъявлено обвинение. Обвиняемый уже был судим, сейчас он числится безработным.

Девочка находится в шоковом состоянии. С ней работают врачи.

Ранее сообщалось, что работника табачной компании в Санкт-Петербурге заподозрили в изнасиловании 13-летней школьницы.