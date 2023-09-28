Педофил на протяжении восьми месяцев безнаказанно насиловал 13-летнюю школьницу

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении работника крупной табачной фирмы в Санкт-Петербурге. Мужчину подозревают в изнасиловании 13-летней девочки, передает 78.ru.

В полицию за помощью обратилась мать несовершеннолетней. Она рассказала стражам порядка, что 40-летний работник крупной табачной фирмы несколько раз насиловал ее дочь. Преступления совершались в квартире многоэтажки на улице Зины Портновой. Мужчина преследовал школьницу и совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера на протяжении восьми месяцев.

После обращения сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого педофила. Мужчину доставили в отделение, где на него был составлен административный протокол. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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