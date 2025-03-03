В Нижнем Новгороде школьница оделась во все черное и исчезла, оставив записку

Девочка-подросток из Нижнего Новгорода оделась во все черное, покинула дом и исчезла, оставив записки. Об этом 3 февраля сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Как уточняется, школьница пропала накануне днем. Перед этим она оставила записки, в которых указала, что ее травят из-за внешности и упрекают в связи со сдачей ОГЭ, а также что она не хочет наблюдать за смертью бабушки и собаки.

«Одета была во все черное: куртка, брюки, берцы, снуд. Сейчас поиски идут в Московском районе, волонтёры организовали срочный сбор», — сказано в материале.

Канал отмечает, что девочка может быть в опасности.

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