В Нижнем Новгороде ребенок съел булочку с наркотиками и впал в кому

В Нижнем Новгороде четырехлетний ребенок съел булочку с наркотиками. После этого он впал в кому.

Накануне мальчик находился дома с мамой. Он нашел в квартире булку и съел ее. Ребенку стало плохо, и родительница сразу же вызвала скорую помощь. В больнице медики выяснили, что у мальчика сильное отравление наркотиками: в булочке был метадон (синтетический наркотик — прим. «Страсти»), пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

29-летние родители ребенка задержаны. Отец малыша заявил, что собирался передать пакет с хлебом и булочками в СИЗО другу. По его словам, он не подозревал об их «начинке», поэтому и не стал прятать посылку от сына.

Появилась информация, что отец сына мог быть драгдилером — ранее его уже задерживали с наркотиками. На родителей отравившегося мальчика составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию сына.

Ранее россиянка попала в одну из больниц Таиланда в неадекватном состоянии после поедания десерта с наркотиками. Данные вещества запрещены в России, но разрешены в азиатской стране.