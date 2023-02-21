В Нижнем Новгороде подростки избили инвалида, чтобы не платить ему 5 тысяч за вейп

В Нижнем Новгороде несколько подростков жестоко избили инвалида, не желая платить ему за вейп. По условиям сделки они должны были отдать за него пять тысяч рублей, но делать этого не стали. О произошедшем инциденте сообщил Телеграм-канал Ni Mash.

Отмечается, что несовершеннолетние связались с человеком с ограниченными возможностями, чтобы приобрести у него электронную сигарету. За устройство они обещали заплатить пять тысяч рублей, и продавец согласился, назначив встречу возле своего дома. Когда подростки подошли к подъезду, один из них сделал вид, что звонит родителям, в то время как другой напал на инвалида, чтобы отобрать товар силой.

В результате пострадавший потерял сознание и пришел в себя в подъезде, когда уже никого рядом не было. Он рассказал, что все его тело было покрыто синяками и травмами, а также пропал вейп.

Ранее на Юге Москвы пара не пожелала платить за такси и попыталась угнать автомобиль. Молодые люди сначала пытались вызвать жалость водителя, рассказывая ему, что у них нет наличных с собой, а телефоны разряжены, и они не могут связаться с друзьями. Однако таксист был непреклонен и требовал денег. Тогда мужчина стал угрожать ему жестокой расправой, ссылаясь на свое криминальное прошлое.