На юге Москвы парочка отказалась платить за такси и попыталась его угнать

Инцидент произошел ночью в районе Зюзино.

Молодая пара, ссылаясь на отсутствие наличных, недостаточную сумму на карточке, а затем и на разряженные мобильники, не позволяющие связаться с друзьями, отказалась оплачивать проезд в такси.

Водитель настаивал на немедленной оплате. Молодой человек принялся угрожать, ссылаясь на свое недавнее криминальное прошлое.

Разговор на повышенных тонах перерос в потасовку. Пассажир выхватил баллончик, распылил его содержимое в лицо водителю и бросился наутек, а его спутница в это время попыталась перебраться на водительское сидение.

Водитель сумел сориентироваться и затолкал пассажирку обратно, однако та стремительно перелезла за руль и дала по газам.

Skoda Oktavia уже набирала скорость, когда водителю удалось справиться с дамой, вырвать руль и нажать на тормоз.

Подоспевшая полиция задержала всех участников происшествия, сообщает Газета.Ru.