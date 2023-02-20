На юге Москвы парочка отказалась платить за такси и попыталась его угнать
Москвичка распылила баллончик в лицо таксисту и попыталась угнать автомобиль .
Инцидент произошел ночью в районе Зюзино.
Молодая пара, ссылаясь на отсутствие наличных, недостаточную сумму на карточке, а затем и на разряженные мобильники, не позволяющие связаться с друзьями, отказалась оплачивать проезд в такси.
Водитель настаивал на немедленной оплате. Молодой человек принялся угрожать, ссылаясь на свое недавнее криминальное прошлое.
Разговор на повышенных тонах перерос в потасовку. Пассажир выхватил баллончик, распылил его содержимое в лицо водителю и бросился наутек, а его спутница в это время попыталась перебраться на водительское сидение.
Водитель сумел сориентироваться и затолкал пассажирку обратно, однако та стремительно перелезла за руль и дала по газам.
Skoda Oktavia уже набирала скорость, когда водителю удалось справиться с дамой, вырвать руль и нажать на тормоз.
Подоспевшая полиция задержала всех участников происшествия, сообщает Газета.Ru.